La situation est particulièrement compliquée sur les routes ce vendredi. Vers 15h30, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute E19/A7 dans le sens Bruxelles-Mons-Valenciennes, à hauteur de Familleureux. La chaussée a temporairement été fermée à la circulation et la situation considérée comme dangereuse par la police de la route. Aux alentours de 16h30, la circulation avait pu être autorisée sur une bande de circulation. La situation reste évidemment compliquée et il faudra probablement plusieurs heures avant un retour à la normale puisque les files devront progressivement se résorber.

Un seul véhicule transportant trois personnes, à savoir le conducteur, un enfant en bas âge et un bébé, était impliqué. L'enfant et le bébé ont été blessés et ont dû pris en charge. Ils ont été transportés à l'hôpital par les secours, rapidement intervenus sur place. À ce stade, on ignore leur état de santé.

Conséquence indirecte de ce premier accident et des automobilistes curieux et donc distraits, une seconde collision est survenue, toujours à hauteur de Familleureux mais dans l’autre sens, soit dans le sens Mons-Bruxelles. La bande de gauche est obstruée et la situation, là encore, considérée comme dangereuse.