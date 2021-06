C’est une nouvelle récompense pour l’école communale de Familleureux. Cette dernière peut rajouter fièrement dans ses récompenses, celle de "École plus propre" délivrée par Be Wapp et Fostplus. Après plusieurs mois d’attente, l’école est officiellement labellisée.

Il y a un peu moins d’un an, l’école de Familleureux apprenait la retenue de son dossier dans ce projet. Elle a alors bénéficié d’un accompagnement personnalisé sur le terrain, d’une animatrice Goodplanter ainsi que d’une bourse de 1000 euros afin d’améliorer la propreté au sein de l’établissement. "Un des enseignants, Monsieur M. Fils, accompagné d’une équipe de 10 élèves des classes de 5ème et 6ème primaire très motivés à s'y engager, se sont mis autour de la table afin d'établir un état des lieux de l’école et de ses abords en matière de propreté", explique l’échevine de l’enseignement de Seneffe, Muriel Donnay.

Des objectifs spécifiques ont donc été fixés sur une période de trois ans. Pour cette première année, les actions mises en œuvre par la team environnement ont consisté en l’aménagement d’ilots de tri adaptés aux enfants, en la création d’affiches et d’un jeu de société initiant les enfants aux bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. Plusieurs classes ont également pu assister à des animations et autres spectacles en lien avec la thématique.

L’occasion d’inculquer des valeurs fortes. "Défendant dans son projet pédagogique des valeurs telles que le respect de la nature et la sensibilisation aux urgences planétaires, la nécessité d’éduquer les enfants au tri des déchets et à la réduction de ceux-ci, ce projet s’imposa tout naturellement à l’équipe éducative", ajoute Muriel Donnay.

La plaque certificative sera apposée sur la façade de l'école dès sa réception, et son inauguration sera organisée en présence de représentants du collège communal. Ce label vient s’ajouter à deux autres récompenses déjà obtenues par l’école communale de Familleureux les années précédentes, dans le cadre de projets ayant pour thème la nature "Ose le vert et recrée ta cour" en 2019 et l’alimentation saine "Qu’y-at-il au menu" en 2018.