La flamme de l’espoir renait pour l’école de Gottignies. Fermé depuis la rentrée 2017, l’établissement devrait à nouveau accueillir des élèves à la prochaine rentrée scolaire. Voté en huis clos lors du dernier conseil communal, l’ensemble des conseillers a ainsi acté sa réouverture officielle.

Quatorze parents ont, en effet, confirmé leur volonté de mettre leur enfant au sein de l’établissement via une preuve écrite non formelle. Le minimum repris d’enfants serait donc atteint dans le courant de l’année, puisque seulement six enfants démarreront leur scolarité en septembre. Huit autres les rejoindront en cours d’année, quand ils auront atteint l’âge pour être scolarisés.

C’est pourquoi les autorités communales sont toujours à la recherche de parents intéressés. "Il faut au minimum que huit enfants passent une demi-journée de cours au sein de l’école jusqu’au 30 septembre pour sa réouverture soit déterminée", précise le conseiller communal, Gregory Lucas. "On est donc à la recherche d’autres enfants pour que tout se passe bien, et qu’il n’y ait plus de problème comme l’année dernière."

Pour rappel, le projet de réouverture de l'école de Gottignies sort d'un échec. Le quota minimum d'élèves n'avait pas été atteint en septembre 2020 pour revendiquer le retour d'une classe de maternelle. L'école du petit village de l'entité du Roeulx était donc restée portes closes depuis 2017.

Cette fois, c’est la bonne pour l’école du village. La commune se donne les moyens, en nommant une institutrice et une puéricultrice lors du conseil communal. Ces dernières devraient appliquer une pédagogie moderne sur base de valeurs ouvertes telles que l’autonomie, l’empathie ou encore l’ouverture culturelle. Le projet se base sur une quadruple pédagogie : la pédagogie par le jeu, la pédagogie active, la pédagogie institutionnelle (ou alternative) ainsi que la pédagogie par la nature. Un atout principal pour convaincre les parents encore sceptiques.

Afin de permettre une rentrée en bonne et due forme, des travaux à l’intérieur et sur les châssis seront réalisés durant le mois d’août avant la rentrée scolaire. La rénovation de la toiture devra, elle, attendre l’occupation des bâtiments, critère obligatoire pour l’obtention d’un subside. Le projet semble donc prometteur, mais demande un dernier petit coup de pouce de parents de la région.