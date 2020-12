Il y a quelques jours, l'école du futur de Soignies a eu la bonne surprise de recevoir des VTT. L'objectif étant de permettre aux élèves de se rendre sur les lieux des "Classes du Dehors" de façon écologique et durable. "Ce projet a été défendu par nos représentants à l’Assemblée des Jeunes de la Province de Hainaut. On a aussi reçu des casques anti-bruit et des pupitres didactiques pour le potager du Petit Granit", détaille la directrice Sonia Dupont.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent effectivement dans cet établissement provincial. "Notre école a remporté des appels à projets 2020-2021 de la Fédération Wallonie Bruxelles, en matière de citoyenneté, gestes qui sauvent, alimentation, lutte contre les assuétudes, harcèlement et cyber harcèlement. Je suis fière parce que ce sont nos enseignants qui se mobilisent, montent les dossiers et décrochent les subsides pour mener à bien leurs projets",s’enthousiasme la directrice.

(...)