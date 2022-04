Le dossier relatif au réaménagement de la Grand-Place de Braine-le-Comte ne date pas d’hier. Le premier projet d’un plan global de rénovation a effet était lancé en 2010. La Ville de Braine-le-Comte est ensuite passée sous tutelle du CRAC ne lui permettant plus de mettre les moyens nécessaires pour rénover sa Grand-Place. Le dossier avait donc été renvoyé au placard avant de refaire surface récemment suite à une amélioration de la santé financière de la Ville et grâce à l’obtention de subsides. Les derniers documents sont désormais en cours de finalisation avec un architecte. L’enquête publique sera lancée dans la foulée.

Le vaste parking en macadam qui constitue principalement la Grand-Place actuellement fera donc place à un vaste espace de convivialité verdoyant. "À la base du projet se trouve un plan global et stratégique de redynamisation du centre urbain de Braine-le-Comte", indique la Ville de Braine-le-Comte. "Par ce réaménagement, la Grand-Place pourrait donc retrouver son identité première d’espace rassembleur, aux multiples activités, tout en proposant un cadre attractif pour les commerces du centre-ville. Le projet met en lumière les terrasses de l’HoReCa, proposant des emplacements plus grands et sécurisés et diminuant les nuisances causées par un passage de véhicules fréquent. Une large place y est également accordée à la végétalisation de l’espace."

Espace vert de 840 m2, espace de détente, jeux d’eau, mobiliers urbains mobiles et ludiques, bacs de verdure amovibles et bien d’autres aménagements permettront à la Grand-Place de passer d’un espace bitumé à un véritable espace vert. La mobilité douce y sera également à l’honneur. "Par ce projet, la Grand-Place deviendrait majoritairement piétonne", poursuit la Ville de Braine-le-Comte. "Trois passages pour piétons et trois zones de stationnement pour vélos seront mis en place en ce sens. La Grand-Place deviendrait également à sens unique afin de diminuer l’assiette de voirie. Deux arrêts de bus seront créés et le passage devant la Grand-Place deviendrait surélevé pour former un plateau, permettant l’instauration d’une Zone 30 sur toute la traversée du centre-ville. 35 emplacements de parking seront mis en place dont un réservé aux voitures électriques. Plusieurs parkings des alentours seront également agrandis pour accueillir davantage de véhicules."

Le patrimoine sera également mis à l’honneur grâce à la restauration du célèbre kioske de la Grand-Place. Des aménagements seront également réalisés afin de le mettre en valeur. Les dimensions du jeu de balles seront quant à elles revues afin d’en faire un terrain officiel. Bref un beau projet d’envergure attend les citoyens. L’enquête publique devrait être lancée en ce début de deuxième trimestre. Dans la foulée, une grande campagne de communication sera lancée. Les citoyens pourront d’ailleurs se rendre à l’administration communale pour prendre connaissance des plans 3D qui les projetteront véritablement dans le projet.

Le montant global du projet s’élève à un peu plus de trois millions d’euros. Des subventions de la Région wallonne prendront en charge 60 % des coûts relatifs aux espaces "carrossables" et 80 % des coûts relatifs aux espaces de convivialité. L’égouttage sera quant à lui subventionné à 100 % par la SPGE.