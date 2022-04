C’était un pari quelque peu risqué, il s’est révélé plus que gagnant. Après avoir ouvert sa première boutique en terre montoise, Sarah Barcellona imposait ses pâtisseries érotiques dans les villes de Namur et Tournai et, depuis cette fin de semaine, de La Louvière. La jeune commerçante vient en effet d’ouvrir un établissement sur la place Mansart, grâce au soutien des autorités communales et à la mise à disposition d’une cellule commerciale.

"Elles sont venues me chercher car mon concept leur plaisait", explique Sarah Barcellona. "Elles disposaient d’un bâtiment libre et souhaitaient que j’y développe mon activité. Dans un premier temps, je me suis montrée un peu réticente parce qu’il s’agissait d’occuper 110 mètres carrés. Mais je suis tombée sous le charme du bâtiment et j’ai vraiment été séduite par l’accueil qui m’a été réservé !"

Les Louviérois peuvent donc désormais déguster des keket, des foufounes ou encore des pâtisseries à la forme de tétons. "Dès la semaine prochaine, nous travaillerons également avec un artisan glacier afin de proposer pas moins de 40 goûts différents. Nous allons également lancé des produits salés : des foufounes à la burrata, à l’huile d’olive, aux tomates et aux aubergines, ou encore des pains keket à la saucisse grillée."

Lorsqu’elle a ouvert son premier commerce à Mons, la gérante croyait en son concept. "Mais je ne m’attendais certainement pas à ce que cela prenne autant d’ampleur, d’autant que beaucoup m’ont dit que ça ne tiendrait pas, que ce ne serait qu’un effet de mode. Ce qui fait notre force, c’est que nous ne restons pas sur nos acquis, nous sommes tout le temps en train d’innover, de proposer de nouvelles choses. Notre recette est totalement unique, cela n’a rien à voir avec une pâte à gaufre. Elle a évolué depuis notre ouverture et aujourd’hui, elle nous parait parfaite !"

Dans la Cité des Loups, les clients pourront déguster les produits d’Al’Keket’ directement sur place. "C’est vraiment un atout non-négligeable. Je dispose de 25 places assises, ce qui n’est le cas nulle part ailleurs pour l’instant. Cela va aussi nous permettre d’organiser des événements, par exemple des anniversaires ou des enterrements de vie de jeune fille." L’inauguration officielle de la boutique louviéroise est prévue ce samedi, en présence de David Jeanmotte et Stacy Star.

Après quoi la Montoise se tournera déjà vers de nouveaux projets, avec une ouverture prévue sur la place de Durbuy.