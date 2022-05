La crise que traverse la Belgique depuis 2020 n’empêche pas l’enseigne belge Point Carré de continuer à se développer. Si lors du début de la pandémie, voilà deux ans, il lançait son site d’e-commerce, le leader wallon du marché multimarque ouvre magasin après magasin depuis la fin du confinement. Un pari osé, dont l’enseigne s’avère grandie puisque les résultats sont au rendez-vous. C’est au tour du shopping des Archers de Soignies d’accueillir l’enseigne en son sein constituant ainsi le 31 point de vente de la marque. L'ouverture aura lieu ce mercredi.

L’ouverture du magasin Point Carré de Soignies répond tant au nouveau concept qu’à la philosophie, orientée vers le client, de l’enseigne. "Nos magasins sont réputés pour offrir un vrai conseil ainsi qu’un large choix de marques qui habillent hommes et femmes, pour chaque occasion, chaque moment, que ce soit dans un style intemporel, glamour ou avec les dernières tendances. Pouvoir rassembler de si belles marques, autant de styles et de vrais conseils mode en un seul lieu est sans nul doute la plus-value de notre enseigne", explique Jérôme Bette, Marketing Manager de Point Carré.

L’ouverture du Point Carré de Soignies permet la création de cinq emplois dans la région. Le magasin, de plus de 800 m², proposera dès son ouverture plus de 70 marques pour hommes et femmes parmi lesquelles Tommy Hilfiger, Jack&Jones, Guess, Mango, Morgan, Vero Moda ou Only. Malgré l’inflation record et le pouvoir d’achat des ménages belges en berne, Point Carré est resté fidèle à son plan de développement en solidifiant son offre d’e-commerce tout en augmentant significativement sa présence physique. Cette stratégie permet à l’enseigne d’être leader sur le marché wallon du prêt-à-porter multimarque.

Bien que beaucoup privilégient désormais les ventes en ligne plutôt que celles physiques, l’enseigne Point Carré ne semble pas en souffrir à en croire ses représentants. "Alors que l’on pourrait croire que la vente en ligne concurrence celle des magasins physiques, nous avons démontré qu’une synergie entre notre site et nos points de vente permet d’offrir une expérience totale au consommateur. Notre approche omnicanale ne se traduit pas que par la présence d’un webshop et donc d’une disponibilité de nos offres 24h sur 24. Il s’agit aussi, par exemple, de l’appui de bornes interactives dans nos commerces. Celles-ci permettent de commander un vêtement dans une autre taille ou couleur que celle présente en magasin. Notre volonté est de continuer à investir, dans et au-delà des frontières, dans le clic et dans la brique", clôture David Glodé, manager général de Point Carré.