Une enquête publique a été lancée en ce sens.

Une nouvelle éolienne pourrait bien voir le jour sur le zoning industriel de Feluy. L’entreprise W3 Energie a en effet lancé une enquête publique pour la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 2,99 MW et d’une hauteur maximum de 150m. Ouverte depuis le 16 mai dernier, une séance d’informations s’en est suivie le 19 mai à la salle culturelle de Seneffe. Les citoyens ont encore jusqu’au 30 mai pour consulter le dossier et émettre leurs éventuelles remarques.