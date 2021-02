Il n’aura pas fallu bien longtemps avant que les images ne fassent le buzz… Et inspirent naturellement les internautes, qui n’ont pas hésité à le comparer à Salt Bae, ce boucher dont la technique de préparation et d’assaisonnement des viandes est devenue un mème sur internet. L’ouvrier filmé ce lundi alors qu’il était installé dans la benne d’une camionnette communale afin de jeter du sel d’épandage sur les routes ne s’attendait probablement pas à pareille "notoriété."

Sans grande surprise, le buzz n’a pas échappé à l’œil d’Antonio Spoto, Louviérois à qui l’on doit déjà de nombreuses parodies, dont une très réussie sur la saga de la gare de Mons. Dans cette vidéo toujours humoristique (à voir ici ou ci-dessous), "réalisée pour détendre l’atmosphère" et non pas pour se moquer de quelqu'un, le vidéaste amateur donne la parole "à la star des ouvriers."

"On n’avait pas d’épandeuse, il y en avait deux qui étaient en panne et les deux autres étaient au contrôle technique… Les pelles, bin, pareil, elles étaient au contrôle technique aussi… Donc voilà, il ne nous restait plus que le sel… Enfin, c’était pas vraiment du sel, on s’est trompé et on a mis du sucre impalpable. Mais bon, apparemment ça a fait l’affaire", entend-t-on dans la vidéo.

À l’heure d’écrire ces lignes, la vidéo parodique a été partagée et likée pratiquement 800 fois.