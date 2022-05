Les membres du CPAS et de la commune étaient présents pour l’occasion.

Bonne nouvelle pour les personnes plus précarisées de la commune de Chapelle-Lez-Herlaimont, ils pourront désormais profiter d’une épicerie sociale. Le CPAS et la commune l’ont en effet inaugurée ce 7 mai dernier à l’occasion de la journée de la famille. En plus de cette inauguration, de nombreuses activités étaient organisées. L’objectif étant de valoriser la dimension familiale et de renforcer les liens intergénérationnels et interculturels des habitants de la commune.