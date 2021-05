La crise sanitaire a durement touché le secteur du spectacle live, et sans son ensemble, le secteur évènementiel. Longtemps décrits comme non essentiels depuis plus d’un an, les artistes devraient reprendre petit à petit possession des scènes avec la campagne de vaccination lancée. Dans la région du Centre, le Seneffe Festival attire chaque année des milliers de festivaliers. L’équipe, Garden Side, revient avec un week-end musical unique pour le week-end du 10 et 11 septembre.

Une expérience complète à découvrir au Domaine de Ronchinne. "Avec la dixième édition du Seneffe Festival au château de Seneffe, on a habitué notre public à les recevoir dans des endroits hors du commun, donc le Domaine de Ronchinne était une suite logique", explique l’équipe. "Les spectateurs privilégiés logeront sur place, cela permettra de leur proposer une expérience complète le temps d'un week-end. Avec les restrictions actuelles, Garden Side est la bonne solution pour voyager proche de chez soi tout en (re)découvrant des artistes en concert."

Le Domaine de Ronchinne s'étend sur 42 hectares et offre des atmosphères diverses et variées. De la terrasse du château où il est agréable d'apprécier la vue de la vallée un verre à la main au Lavoir, l’espace wellness, avec sa piscine chauffée toute l'année, le public n'aura pas le temps de s'ennuyer. "Certains groupes habitués du Seneffe Festival seront encore présents lors de cet évènement, avec néanmoins quelques nouvelles têtes", ajoute Garden Side. "Au total, ce sont cinq artistes qui monteront sur scène les 10 & 11 septembre prochains. La crise sanitaire nous appris à consommer local, à (re)découvrir notre patrimoine, et c'est également ce que l'on veut faire avec notre programmation."

© D.R.

Au-delà des concerts, c'est aussi l'occasion de relâcher la pression face à ce château du 19e siècle, perdu au milieu de la nature de la région namuroise. Un hôtel, composé de 82 chambres, sera lui aussi à disposition des visiteurs avec quelques logements insolites. Le "Loft Cube" par exemple, un cube futuriste, à l’abri des regards indiscrets, est placé derrière les arbres centenaires en pleine nature. Le domaine et les chambres d'hôtel permettront d'accueillir entre 250 et 400 personnes par soir, une jauge réduite pour un évènement exclusif et intimiste.

L’équipe restera tout de même vigilante quant à l’évolution de la crise sanitaire. "Nous suivrons les mesures mises en place au moment de l'événement. Mais il est important malgré la situation de rester positifs, de continuer de vivre et de s'amuser." Les premiers noms sont attendus durant le mois de juin.