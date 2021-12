Si le mois de décembre est celui des cadeaux au pied du sapin, tout le monde n'en profite pas et les enfants défavorisés ne se retrouvent pas toujours sur les listes du père Noël. Pour lui rappeler que ceux-ci existent, l'Espace Jeunes de Thieu a lancé le 1er décembre dernier une opération "Calendrier de l'Avent inversé" , qui doit se clôturer le 22 décembre prochain. L'objectif: collecter au moins un jouet par jour pour gâter une vingtaine d'enfants.

A l'origine de l'initiative, on retrouve Cyrille Roseau, animateur au sein de la Maison de Jeunes. "Le but est que des personnes qui en ont les moyens fassent un cadeau à un enfant, un ado, voire un jeune adulte. En temps qu'éducateur dans une maison de jeunes, je connais un certain nombre de familles dans le besoin et c'est comme ça que l'idée de contribuer à faire partager l'esprit de Noël à ceux qui n'en profitent pas toujours m'est venue."

Tous les types de cadeaux sont les bienvenus. Jouet, livre, colis…"Le seul critère, c'est d'offrir quelque chose que vous pourriez offrir à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un que vous appréciez", résume Cyrille Roseau. Si l'objectif est de récolter un cadeau par jour, "il peut évidemment en avoir plus, au plus on en récolte, au plus on fera plaisir!"

Les cadeaux seront distribués la veille de Noël , les 23 et 24 décembre par Cyrille et des jeunes volontaires de la MJ, qui auront une bonne occasion de se retrouver alors que les activités sont à nouveau mises en veille à cause de la crise sanitaire. Les bénéficiaires seront sélectionnés en fonction des jeunes fréquentant l'Espace Jeunes de Thieu et "dont je sais que les familles rencontrent des difficultés" , précise Cyrille Roseau. Le CPAS du Roeulx collaborera également à la distribution et l'orientera vers des bénéficiaires de ses services.

Pour participer à l'opération, il suffit de déposer un jouet à l'Espace Jeunes de Thieu, situé rue des Ecoles 39, durant les œuvres d'ouverture ou de contacter Cyrille Roseau au 0498 60 12 60. Une semaine après le lancement de ce calendrier de l'Avent inversé, une dizaine de colis avaient déjà été récoltés.