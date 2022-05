Pendant les mois de juillet et d’aout, Binche vibrera à travers plusieurs moments forts. La fête de la musique donnera le ton les 17 et 18 juin prochains. L'événement sera animé par des spectacles entièrement gratuits proposés par des artistes comme Mosimann et Mister Cover.

"Il y en aura pour tous les goûts et il y en aura partout", affirme la ville de Binche. "Même si le bon Dieu est binchou, nul ne peut encore garantir un temps sec, mais vu les nombreuses activités planifiées, on peut affirmer que dans le cœur des binchois et de leurs amis, la chaleur sera intense."

Les trois fanfares binchoises, le cinéma en plein air et le jeu de piste médiéval prévoient de rythmer le mois de juillet. Tout au long de l’été, le plan terrasse proposera des animations sur la grand-place. Au sein de ses communes, Binche prévoit quatre brocantes, deux ducasses, une kermesse ainsi que le 20e anniversaire de "Péronnes en fête".

Néanmoins, la Ville ne laisse pas ses citoyens dans l’attente puisqu’elle proposera un avant-goût de l’été à travers le marché des producteurs/artisans locaux. Le premier rendez-vous a eu lieu ce jeudi 26 mai. L’événement se poursuivra un jeudi par mois jusqu’en septembre. L’exposition "Mets du jaune dans ta ville" est également déjà présente dans la Ville, elle prendra fin le 26 août. Ce mouvement urbain présente les projets des élèves de l’académie des beaux-arts et d’autres artistes binchois dans les rues de la ville depuis le 24 mai.

De la place de Buvrinnes à celle de Péronnes, en passant par le parc communal et autres, la diversité des activités ainsi que de leurs lieux sont un plus que les organisateurs mettent en avant afin de promouvoir l’événement et d’encourager le tourisme à Binche.