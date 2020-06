La Ville lance un appel aux jeunes pour une nouvelle édition de l'Été solidaire.

Chaque année durant les grandes vacances à Binche et dans d'autres villes wallonnes, des jeunes s'investissent et se retroussent les manches pour mener des travaux utiles qui permettent d'embellir un quartier et de valoriser l'environnement. C'est le projet Été solidaire qui permet aux villes, grâce à un coup de pouce de la Région wallonne, d'engager des étudiants pendant les vacances.

Pour cette édition 2020, la Ville de Binche lance son appel à candidatures et invite les jeunes de l’entité binchoise, qui ont entre 15 et 21 ans, à postuler auprès du Plan de Cohésion Sociale. Chaque année, l’action « Été Solidaire, je suis partenaire » accueille une vingtaine de jeunes, principalement ceux qui sont confrontés à des difficultés sociales et économiques, à prendre part à des actions qui aident la collectivité. Les années précédentes, ils ont notamment, remis en couleur les façades des écoles, nettoyé le RAVel, effectué l’entretien d’espaces verts ou encore, accompagné ou animé des personnes âgées au sein de la maison de repos du CPAS de Binche.

Attention, en raison du coronavirus, les entretiens oraux sont zappés cette année. Les jeunes qui souhaitent prendre part au projet doivent remplir un questionnaire et une fiche signalétique sur le site de la Ville de Binche avant ce dimanche.