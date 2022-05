Repris en main par les Amis du Folklore, le traditionnel Cortège du Goûter matrimonial aura finalement bien lieu, le lundi de Pentecôte. L’organisation pourra d’ailleurs compter sur le soutien de l’ASBL I Love Ecaussinnes, qui souhaite montrer l’exemple en constituant un groupement dans le cortège et en prenant en charge la prestation d’un ensemble musical. Un appel du pied aux autres associations et groupements locaux écaussinnois.

Si son organisation a failli être mise en péril, le Cortège du Goûter matrimonial d’Ecaussinnes aura bel et bien lieu en début d’après-midi, le lundi de Pentecôte pour le plus grand bonheur des habitants. A l’origine de cette tradition ancestrale, les jeunes célibataires étaient cherchés à la gare pour ensuite être convoyés jusqu’au centre d’Ecaussinnes, et de terminer le parcours à Ecaussinnes-Lalaing. Une bonne quinzaine de groupes (associations, groupes et chars folkloriques) y déambuleront cette année, sous le regard curieux des petits et grands massés dans les rues.

"Les responsables de l'ASBL I Love Ecaussinnes aiment réellement leur village, et souhaitent dès lors montrer l'exemple", expliquent Stéphane Romans, Sébastien Deschamps, Stéphanie Lairin, Alexandra Sauvage, Catherine Walem, Bernard Rossignol et Dominique Fauconnier, chevilles ouvrières de l’association. "Nous avons décidé de mouiller notre chemise et de participer au cortège du Goûter matrimonial afin de perpétuer cette tradition ancestrale. Nous invitons par ailleurs la population écaussinnoise à être présente le long du circuit".

En mettant à profit une partie des bénéfices engrangés au gré de la tenue des "Apéros au Château", dont la prochaine édition aura lieu le samedi 18 juin prochain, les responsables de l’ASBL I Love Ecaussinnes ont donc décidé de faire appel à l'Harmonie Royale de la Police de la Ville de Charleroi. Composée d'une trentaine de musiciens, la formation défilera et égaiera les rues, entourée par les responsables de l'Association écaussinnoise, dont les membres distribueront pas moins d’une cinquantaine de kilos de bonbons sur le parcours.

D'autres partenaires ont déjà décidé de répondre à l'appel des organisateurs. L'asbl I Love Ecaussinnes s'en réjouit. "Le tissu associatif est particulièrement dense à Ecaussinnes, nous espérons dès lors que d'autres groupements locaux emboîteront le pas, et constitueront un char pour le cortège du Goûter matrimonial", concluent les représentants d’I Love Ecaussinnes.