Les bénévoles de la région de Mons et du Centre n'ont pas chômé durant la crise.

La crise sanitaire n'a pas été de tout repos pour les bénévoles de la Croix-Rouge. C'est le moins que l'on puisse écrire. Mais avec le déconfinement et le ralentissement de la propagation du virus, les équipes peuvent désormais souffler. L'occasion de se retourner sur ces deux mois et demi intensifs et de tirer un premier bilan avec quelques chiffres.

Entre le 14 mars et le 30 mai, les Croix-Rouge de La Louvière et Mons ont ensemble préparé et distribué 1 320 repas aux personnes sans-abri. Ces mêmes équipes, à Mons et à La Louvière, ont par ailleurs mis en place des tournées de rue sanitaires pour informer et sensibiliser aux mesures de protection contre le Covid-19. 44 maraudes ont été organisées à ce jour, impliquant une quinzaine de bénévoles.

De même, trois centres de confinement pour personnes sans abri ont été ouverts : à Mons, La Louvière et Tournai. Au total, 49 personnes ont été testées et sept d'entre elles ont été confinées dans les centres (une personne à La Louvière, six à Tournai). En parallèle, les migrants de transit ont également été aidés avec 40 distributions de produits d'hygiène, notamment au Roeulx