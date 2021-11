Le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CGII), implanté à La Louvière propose jusqu'au 15 mai 2022 l'exposition "Lignes & Tracks" dans le cadre du programme "Europalia Trains & Tracks". Cette exposition se décline en objets ferroviaires historiques et en quelque 140 affiches ferroviaires issues majoritairement de la collection SNCB-Train World Heritage et d'autres collections publiques et privées.

L'artiste Nayel Zeaiter présente, pour sa part, une nouvelle œuvre liée au thème du chemin de fer, qui représente le processus de fabrication du rail dans la région de La Louvière, de l'extraction du charbon jusqu'à la sortie du rail de l'usine et à son utilisation avec des wagons qui transportent le charbon vers le canal où il est transbordé sur des péniches.

Les affiches présentées retracent l'histoire des chemins de fer belges depuis leur création en 1835 jusqu'à nos jours. Les premières affiches produites en 1835 témoignent des fêtes d'Anvers, de Hal, dans le cadre de la naissance des chemins de fer. Les affiches, dessinées et peintes, prennent, dès les années 1900, des envolées touristiques, proposant des excursions en train vers les plages belges, à l'expo universelle de Paris, aux grottes de Han et de Remouchamps. L'image de la femme, de plus en plus présente sur les affiches, suivra les codes en vigueur des années 1920-1930.

Le transport des marchandises par rail prend une place de plus en plus importante. La photo remplace progressivement le dessin sur l'affiche, qui prend le sillage du progrès et des grandes communications en Europe avec le "TEE" (Trans Europe-Express), qui montre le train en concurrent de la voiture. Les affiches invitent les voyageurs des années 70 à la découverte des Beaux-Arts et du patrimoine en prenant le train, qui devient aussi une composante du transport multimodal, qui évolue en un moyen de transport très sécurisé, très "éco-sympa" dans les années 80. Les voitures Pullman, les trains auto-couchettes, les wagons-lits, évoquent les trains de nuit de jadis, un concept qui revient à la mode aujourd'hui.

Les organisateurs de l'événement ont précisé que "Lines & Tracks" s'inscrit dans l'année "ferroviaire" qu'est 2021, désignée "année européenne du rail" par la Commission européenne. Cette année célèbre, notamment, les 175 ans de la liaison ferroviaire Bruxelles-Paris, les 40 ans du TGV, les 25 ans du Thalys. Quelque 70 projets artistiques sont ainsi à découvrir dans le cadre de "Europalia Trains & Tracks", programme multidisciplinaire sur le thème du train, au sein d'institutions culturelles à travers la Belgique, ainsi que dans certaines gares et certains trains.