A l’occasion du retour du beau temps, la commune de Manage dévoile son nouveau guide : "Manage, emmène-moi en balade…". Il permet aux citoyens de découvrir un programme de promenades riches en découvertes autour des thématiques telles que l’histoire, l’architecture, ou encore la nature.

Ce guide constitue un précieux compagnon de route pour toutes celles et ceux qui souhaitent se ressourcer au cœur d’une nature apaisante, pratiquer leur sport favori ou encore apprendre à (re)découvrir Manage. Il est conçu pour faire découvrir l’entité manageoise en toute simplicité et ce, avec l’aide précieuse de Monsieur Strale et Madame Mainil pour la CHEM du Cercle d’Histoire de l’Entité Manageoise ainsi que celle des organisateurs des "Marches Santé", Marie-Christine Higuet et son mari Willy Debruyne.

Au fil des pages, une sélection des plus belles promenades seront à découvrir. Cette brochure rassemble les coups de cœur des auteurs du guide qui espèrent pouvoir transmettre leur passion. Ce guide propose donc une sélection de six circuits. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et ce, quelle que soit votre forme. Balades de deux km (accessible aux PMR et aux poussettes), cinq km, 7,5 km, dix km voire 15 km pour les plus audacieux sont au rendez-vous.

"Je suis très heureuse de vous parler d’un projet qui nous tient à cœur car il donne la possibilité à tout un chacun de chausser ses bottines et de venir découvrir notre beau coin d’histoire et de verdure. "Emmène-moi en balade…" tel est le titre que nous avons choisi de donner à la brochure que voici. Après deux années où nous avons été invités à passer bien du temps à l’intérieur de nos maisons, voici venu le moment de remplir nos poumons d’air et nos yeux de joyeux paysages", explique l’Echevine du Tourisme, Kim d’Hauwer Pinon.

"Manage est une bien belle commune. Voilà pourquoi, en partenariat avec Centrissime, nous avons conçu ce guide afin que vous puissiez apprécier notre entité en toute simplicité. Au fil des pages, vous découvrirez une sélection de nos plus belles promenades et, croyez-moi, elles sont nombreuses", conclut-elle.

Le guide est disponible pour les citoyens manageois à l’accueil de l’Administration communale et à la Maison du Tourisme Centrissime de La Louvière pour les curieux et adeptes de randonnées.