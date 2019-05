Ils ont été retrouvés par une promeneuse le long d'un chemin de campagne.

Une Manageoise se promenait à vélo ce mercredi après-midi, en compagnie de son fils, lorsqu'elle a fait une terrible découverte. Le long d'un chemin de campagne de Bois d'Haine, une boîte à chaussures a attiré son regard. A l'intérieur se trouvait une portée entière de chiots. Les cinq bébés, probablement âgés de moins de 48 heures, étaient tous décédés.

Contactée, la SPA de La Louvière ne pourra malheureusement rien faire hormis sensibiliser encore davantage sur ces situations dramatiques d'abandons de chiots. "Une enquête ne donnera probablement rien du tout", explique Amandine Jadoul, coordinatrice de la SPA de La Louvière. "Nous avons déjà eu des cas de ce genre qui n'ont mené à rien. Mais nous allons tout de même relayer l'information. Car ce genre d'acte est vraiment horrible. Un éventuel témoin pour revenir vers nous avec un anonymat garanti. Mais ça risque d'être compliqué vue la situation."

La SPA s'inquiète aussi pour la santé de la chienne qui a mis au monde ces cinq chiots. "On peut forcément penser qu'elle ne sera pas suivie et que la lactation ne sera pas arrêtée de façon médicamenteuse comme ça devrait l'être. Et cela comporte évidemment des risques."