L’Idea, c’est 60 zones d’activité économique, 1 000 entreprises et 2 400 emplois dans le Cœur du Hainaut. L’intercommunale vient de présenter son nouveau plan stratégique qui court jusqu’à 2022. Et le maître-mot qui domine cet outil stratégique est "transition".

"Face à une société en pleine mutation où les défis sont nombreux et complexes tant sur les volets énergétique, climatique, économique avec la raréfaction des ressources ou bien encore écologique avec les questions de mobilité mais aussi numérique dans un contexte d’impérieuse valorisation du capital humain, Idea se devait de construire un ambitieux Plan stratégique afin d’embrasser au cours des prochaines années sa nécessaire transformation", explique Caroline Decamps, directrice générale d’Idea.

De manière concrète, l’ensemble des actions identifiées comme prioritaires qui composent ce nouveau Plan stratégique à 3 ans s’articule autour de 5 grandes transitions. La transition économique tout d’abord, pour intégrer de nouveaux écosystèmes industriels ou bien encore les principes des économies circulaires et collaboratives. La transition énergétique ensuite, en faisant notamment la part belle aux énergies renouvelables. Dans la même veine, la transition environnementale, l’Idea entendant déployer son savoir-faire pour la préservation des ressources naturelles. Avec la transition numérique, l’intercommunale souhaite accompagner l’évolution d’un territoire plus "smart". Enfin, la transition managériale vise à déployer les talents des 320 agents de l’intercommunale tout en veillant à leur bien-être.

"Si Idea se doit de rester ancrée sur ses métiers techniques historiques indispensables au bien-être collectif des citoyens du Cœur du Hainaut, elle est par ailleurs résolument tournée vers l’avenir avec ce nouveau Plan stratégique et la mise en œuvre de nombreux projets innovants", commente Jacque Gobert, président d’Idea. "Notre région dispose de nombreux atouts mais peut surtout compter sur des secteurs forts comme la chimie-pétrochimie à Feluy et à Tertre, la logistique à Garocentre et Ghlin-Baudour ou bien encore le numérique et les matériaux nouveaux à Mons ainsi que l’agroalimentaire et l’écoconstruction avec à court terme une zone de 90 ha à Manage Nord. Enfin, les entreprises se maillent de plus en plus au cœur d’écosystèmes permettant d’allonger les chaînes de valeur et d’ancrer l’emploi en Cœur du Hainaut."