La deuxième était donc la bonne pour la RAAL ! Après avoir été jugée irrecevable lors du premier appel d’offres de la Ville de La Louvière, l'offre de la RAAL a finalement été retenue après avoir apporté quelques modifications. Le 22 février dernier, le conseil communal de La Louvière marquait son accord pour la relance d'un appel d'offres à propos de la mise à disposition de tout ou d'une partie du site sportif du Tivoli. L'appel d'offres a été publié le 1er mars dernier et lors de sa clôture le 19 avril, une seule offre a été enregistrée, celle de l'asbl RAAL Services.

"Après examen de celle-ci, le collège l'a déclarée recevable lors de sa séance du 9 mai dernier. Sa recevabilité est liée à l’engagement de la RAAL à respecter les différentes conditions spécifiées, dont la "clause Orban", et un calendrier de réalisation", annonce la Ville de La Louvière. "Un groupe de négociation prendra prochainement contact avec l'asbl RAAL Services afin de négocier avec celle-ci. Le résultat des discussions sera ensuite soumis au jury interne qui pourra alors évaluer la qualité du projet sur base des quatre critères repris dans le cahier des charges. Ils comprennent l’attractivité du projet, le plan financier et planification du projet, la qualité du projet au niveau urbanistique et la qualité du projet au niveau environnemental."

L’asbl RAAL Services profitera in fine d’un bail emphytéotique de 99 années et devra développer son projet sur ses fonds propres dans les six années qui suivent la signature dudit bail. Le fond du dossier sera prochainement évalué par un jury interne, constitué de la directrice du cadre de vie, du directeur de la Maison des Sports, d’un architecte du service travaux et de deux ambassadeurs du projet de ville. À la demande de la minorité, un élu de l’opposition et un élu de la majorité participeront également aux échanges.