La prochaine édition du Ronquières Festival se tiendra dans un peu plus d'un mois. Et l'affiche est à présent complètement dévoilée avec l'annonce des derniers artistes au programme.

Le 14 août, les Bruxellois de l'Or du Commun viendront ainsi envouter le site du Plan Incliné de leurs productions vaporeuses avec l'esprit chill qu'on leur connait. Romeo Elvis ayant signé plusieurs featurings avec le groupe et étant programmé le même jour, les festivaliers auront sans doute droit à quelques surprises.

Pour Video Club, ce sera le dimanche 15 août. Le duo électropop français est composé de Matthieu Reynaud et de l'artiste multifacette Adèle Castillon qui mène des carrières de chanteuse, actrice et youtubeuse. Leur premier titre, Amour plastique, a d'ailleurs cartonné sur la plateforme où il revendique plus de 70 millions de vues. Roi et En nuit ont suivi avant la sortie d'un premier album cette année, Euphories, que le duo défendra sur la scène du Ronquières Festival.

Le petit prince de la pop belge vient également compléter l'affiche de cette édition 2021. David Numwami s'apprêtait à devenir livreur Deliveroo quand Charlotte Gainsbourg l'a embarqué pour sa tournée. Une bonne chose pour ce jeune Bruxellois qui est davantage porté sur la musique que sur les livraisons de repas. Une bonne chose aussi pour les mélomanes tant David Numwami s'est construit un univers pop joyeux et décalé qui ne demande qu'à se laisser explorer.

Cette édition fait d'ailleurs la part belle à nos pépites nationales. Alex Lucas sera aussi de la partie. Après avoir collaboré avec Alex Germys, Todiefor, Caballero & JeanJass, le jeune prodige présente son premier EP en solo. Autre preuve que notre terroir a du talent avec Calumny. Ces deux djs wallons ont fait leurs premières armes avec succès dans le monde de la nuit avant de former un duo particulièrement prometteur qu'il ne faudra pas manquer le samedi 14 août à Ronquières.