La matière devra au moins temporairement être assumée par les bourgmestres et échevins.

L’information était relayée en exclusivité par la DH : l’Unité wallonne du bien-être animal (UBEA) est à l’arrêt forcé. Le service public wallon qui, sur base de plaintes, intervient chez des particuliers ou éleveurs afin de contrôler ou de saisir en cas de maltraitance, vient d’être suspendu par les inspecteurs du SPF "Bien-être au travail". En cause, le manque de matériel et d’équipement pour assurer les missions.

Cette décision a pour conséquence un changement d’autorité en matière d’intervention. Les agents de l’UBEA étant temporairement hors-jeu, il reviendra aux échevins et bourgmestres d’intervenir. Pour le président de la SPA de La Louvière, Gaëtan Sgualdino, et l’ensemble des refuges, il s’agit là d’une bien mauvaise nouvelle. "C’est vraiment un très mauvais signal qui est envoyé aux auteurs de maltraitance, on risque de connaitre une certaine forme d’impunité", explique-t-il.

"Nous avons un passif avec l’UBEA, qui ne fonctionne pas comme elle le devrait. Une médiation est en cours à ce propos, pour tenter de renouer le dialogue et apporter du changement. Mais faire retomber la matière du bien-être animal sur les épaules des autorités locales, souvent trop peu équipée, trop peu sensibilisée à son importance est une très mauvaise chose. Le fait que le pouvoir régional ne remplisse plus son rôle pourrait pousser les élus locaux à ne pas se sentir concerné."