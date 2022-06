Une nouvelle aventure estivale et gourmande proposée aux jeunes de 5 à 13 ans.

Le secteur éducation permanente et jeunesse de la province de Hainaut propose une activité hors du commun cet été, la “Chocolaterie à vendre ! Que va faire Charlie ?”. Un stage qui s’adresse aux jeunes de 5 à 13 ans, en trois groupes selon l’âge. Des activités de créativité, d’expression théâtrale et musicale se dérouleront du 1 au 5 août au centre provincial d’hébergement de La Louve à Saint-Vaast.

“La chocolaterie de Willy Wonka est la chocolaterie la plus célèbre parmi les enfants du monde”, confient les organisateurs des activités. Par conséquent, le programme se veut tout aussi coloré que gourmand. Il se découpe en trois parties distinctes destinées chacune à une tranche d’âge différente.

Tout d’abord, les “minis” auront droit à la danse, au théâtre, à la fabrication de chocolat ainsi qu’aux confections de costumes et lunettes géantes. Ensuite, les “midis” seront destinés plutôt aux ateliers théâtre "Les automates", à la découverte d’instruments de cuisine, à la création de divers gâteaux, chapeaux, et comédies musicales. Pour finir, les “maxis” pratiqueront aussi des ateliers culinaires, décors et scènes théâtrales.

Par ailleurs, des épreuves sont également proposées pour tous les participants. Elles consistent à passer dans un Louve-express et des défis à relever par groupe ou seul. “Nous avons pour objectif de développer l’esprit critique, d’encourager l’émancipation et de favoriser l’épanouissement de chacun”, explique le secteur éducation permanente et jeunesse.

L’ensemble des activités ainsi que les repas complets de midi sont au prix de 85 euros par inscription. Pour plus d’informations, les intéressés peuvent dès à présent se rendre sur le site officiel du secteur éducation permanente et jeunesse de la province de Hainaut.