C'est la fin de la gobeleterie de Soignies. Herman Green, le CEO de l'usine, a annoncé ce mardi matin lors d'un conseil d'entreprise prévu à 9 heures qu'il déposait le bilan. Selon nos informations, un rendez-vous est même prévu au tribunal dès aujourd'hui pour officialiser la faillite de l'usine où 140 emplois sont donc plus que menacés.

"C’est d’abord et avant tout aux travailleurs et à leurs proches, à ces 150 familles que je pense", réagit la bourgmestre de Soignies Fabienne Winckel (PS). "Les travailleurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes, n’ont lésiné sur aucun effort, acceptant même des diminutions salariales ou des horaires plus difficiles. Ils ont démontré à quel point l’entreprise Durobor pouvait compter sur une force de travail solide et impliquée. Cette décision est d’autant plus injuste et insupportable!"

La bourgmestre explique avoir initié des contacts avec les organisations syndicales, la direction de Durobor, la SOGEPA et le ministre de l’Economie pour analyser les motifs réels de cette décision et examiner ensemble les pistes alternatives. "Le collège communal refuse de baisser les bras tant que toutes les possibilités, tous les scénarios n’ont pas été examinés un à un avec l’ensemble des acteurs économiques concernés."

> Plus d'informations