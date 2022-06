Depuis trois quart de siècle, la campagne s'invite en ville à Soignies à l'arrivée de l'été. Après deux ans d'absence, la Foire agricole fera son grand retour le dimanche 26 juin. Au programme : marché fermier, animations, concours et dégustations.

Véritable mise en lumière de la richesse du monde agricole sonégien, l'événement est devenu une sortie familiale incontournable. La Foire propose en effet de découvrir les animaux et les produits reflétant le patrimoine local.

Dès 9h, les visiteurs seront invités à flâner le long des échoppes d’un marché fermier qui sera installé sur la place Verte et grâce auquel petits et grands pourront déguster de bons produits artisanaux. Au-delà de ces découvertes, l’occasion sera donnée aux plus gourmands de remporter un panier garni de produits locaux grâce au concours proposé le jour de la festivité. Ils pourront également apprécier un plat de terroir comme, notamment, la restauration "Blanc-Bleu-Belge" dès 12h.

"Nous avions à cœur de pouvoir célébrer ce 75ème anniversaire aux côtés de nos producteurs locaux", explique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. "Notre entité compte plus d'une quarantaine producteurs. Faire découvrir leur savoir-faire tout en sensibilisant le public aux bienfaits des circuits courts est très important pour nous."

Des concours de bovins et de chevaux seront également organisés et, cette année, pour la première fois, la Nationale des Bouviers de Flandres et d'Ardennes sera présente. Le rendez-vous est donc donné ce dimanche 26 juin dans la Cité des Carriers.