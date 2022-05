Plus de peur que de mal pour la bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. Fermée ce vendredi et samedi suite aux intempéries de la semaine dernière, elle n’a finalement pas subi d’importants dégâts. Les férus de lecture peuvent donc se rassurer, la fermeture était plus préventive suite au passage de l’eau près des lustres et des installations électriques du bâtiment. Les ouvrages sont donc intacts.

Les fortes pluies de ces derniers jours ont fortement impacté la région du Centre et principalement les communes de Binche et La Louvière où les pompiers avaient dû multiplier les interventions. La bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre en avait également fait les frais mais sans gravité finalement. "Vous n’êtes pas sans savoir que les inondations ont touché de nombreux citoyens de La Louvière. La bibliothèque a également dû faire face à ces intempéries", indique Françoise Ghiot, échevine à La Louvière. "L’eau est passée assez proche des lustres de la bibliothèque ainsi que des installations électriques. Une fermeture préventive de deux jours avait alors été décrétée pour éviter le pire."

Que les amoureux de lecture se rassurent, leurs ouvrages préférés n’ont nullement été touchés et peuvent à nouveau être consultés au sein de la bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. "Nous avons demandé au service Infrastructures d’intervenir comme à beaucoup d’autres endroits. Il n’y a finalement pas eu de gros dégâts aussi bien au niveau des ouvrages qu’au niveau du bâtiment", poursuit Françoise Ghiot. Plus de peur que de mal donc pour les amateurs de lecture.

Pour rappel, la bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre est ouverte les lundis de 13 à 18 h, les mercredis de 9 h à midi et de 13 à 17 h ainsi que les jeudis de 9 à 13 h, les vendredis de 16 à 19 h et le samedi de 9 h à midi. Elle se situe à côté de l’ancien Hôtel de Ville.