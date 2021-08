Bonne nouvelle pour les habitués de la bibliothèque de Braine-le-Comte: dès le 31 août, toutes les sections de la bibliothèque communale de Braine-le-Comte seront à nouveau accessibles, y compris la section documentation et ludothèque. Celles-ci avaient dû fermer à la suite de la crise sanitaire.

Dès le 31 août, la bibliothèque retrouvera donc un fonctionnement normal. Elle sera ouverte mardi et mercredi de 13h à 18h, jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 19h et samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h.

Quant à la ludothèque, elle est ouverte le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Les précautions sanitaires d’usage (masque, gel, gestes barrières et distanciation) sont maintenues.