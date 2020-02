Des places pour la crèche seront créées à cet endroit.

C'est la fin d'une histoire à Feluy. Le 24 avril prochain, la bibliothèque du village ouvrira une toute dernière fois ses portes à ses fidèles lecteurs. Cette antenne du réseau seneffois, qui accueillait les Feluysiens deux heures par semaine le vendredi soir, fermera ensuite définitivement. Sa gestionnaire a en effet fait le choix d'une retraite bien méritée. Mais en laissant le Collège communal face à un choix cornélien.

"Cette bibliothécaire dispose, sur papier, d'un contrat de cinq heures par semaine dans notre réseau", explique le Collège. "Dans les faits, nous redoutions son départ, bien conscients que son remplacement nécessiterait une personne à mi-temps, tant elle était dévouée à ses lecteurs. Malheureusement, maintenir le statu quo à Feluy équivalait à se priver d'une potentielle amélioration du service à la bibliothèque voisine d'Arquennes,"



En compensation de cette fermeture, il a en effet été décidé d'opérer un net élargissement des horaires d'ouverture de la bibliothèque d'Arquennes. Dès le 8 mai, elle sera accessible le vendredi de 13h à 15h pour le public scolaire et de 15h à 19h pour le tout public. Actuellement, elle ouvre le mardi et le mercredi. "Ce sera un véritable plus pour bon nombre de citoyens, quel que soit leur âge", estime le Collège.

L'exigence restera, quant à elle, la même : la qualité d'un service de proximité : "Nous mettons tout en oeuvre pour assurer la meilleure transition possible. Les lecteurs sont informés par courrier et le successeur sera secondé, un temps, par sa prédécesseure pour maintenir la continuité de notre offre et faciliter le contact avec nos usagers."

Sans oublier que le réseau des bibliothèques seneffois disposera, toujours, de trois antennes sur son territoire, à savoir Seneffe, Arquennes et Familleureux. En parallèle, cette fermeture ouvre des voies d'extension à la crèche de Feluy. Le transfert de la bibliothèque feluysienne à Arquennes libère en effet des espaces dans ce bâtiment aujourd'hui partagé entre ces deux activités. L'objectif à terme est d'offrir des places d'accueil supplémentaires pour mieux répondre aux besoins des jeunes parents.