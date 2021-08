C’est une bonne nouvelle pour les habitants de Manage. La bibliothèque réintègrera d’ici la rentrée scolaire ses locaux fraîchement rénovés. Ce réaménagement entraînera toutefois quelques perturbations dans les prochaines semaines. En effet, la bibliothèque, qui se trouve actuellement dans des préfabriqués, a fermé ses portes dès le lundi 2 août. Elle devrait le rester pour une durée théorique d’un mois, le temps de transférer d’un lieu à un autre.

L’équipe est déjà à pied d’œuvre afin d’accueillir de nouveau des Manageois le plus rapidement possible. Durant cette fermeture, les bibliothèques de La Hestre et de Bois-d’Haine sont à leur entière disposition. Pour la première, les heures d’ouverture sont le mardi de 15h30 à 19h et le jeudi de 15h30 à 18h. Quant à la bibliothèque de Bois-d’Haine, elle est uniquement accessible durant cette période le lundi de 15h30 à 17h30.

"Si vous souhaitez rapporter les livres empruntés à la bibliothèque de Manage, vous pouvez le faire via nos boîtes "retour de livres" qui se trouvent à l’entrée du parking du Centre culturel et sportif du Scailmont et dans le hall de l’administration communale de Manage", précise-t-on du côté de l’administration manageoise.

Les citoyens découvriront donc prochainement ces locaux tout neufs. Ils complèteront le réseau des bibliothèques publiques de Manage, qui rassemble plus de 70 000 documents. Chaque année, 50 000 documents sont empruntés par environ 2800 membres. C’est pourquoi la commune de Manage attache de l’importance à rendre ces lieux agréables, avec la présence de bibliothécaires diplômés pour aider au mieux les visiteurs.