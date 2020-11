Le projet de Boucle du Hainaut, ligne à haute tension (380 kV) entre Avelgem et Courcelles, est plus que jamais contesté au sein des 14 communes traversées par le tracé proposé par Elia. Les citoyens craignent les impacts paysagers mais surtout des potentielles conséquences sur la santé et l'environnement. Un site en particulier pourrait être impacté du côté d'Ecaussinnes. La réserve naturelle domaniale de Restaumont se trouve en effet juste à côté du tracé, le long de la N57.

Le député François Desquesnes (cdH) s'est donc tourné vers la ministre wallonne de l'environnement Céline Tellier (Ecolo) pour obtenir des réponses aux interrogations liées à cette carrière. "Si les impacts potentiels des champs électromagnétiques restent une source de préoccupation pour la santé humaine, au moins à trois niveaux (l’électrohypersensibilité, certaines maladies neurodégénératives et le caractère potentiellement carcinogène), les données scientifiques disponibles à l’échelle internationale sont plus réduites concernant la faune et se rapportent surtout à des troubles du comportement des animaux d’élevage (nervosité, agressivité, hésitation...)", explique-t-elle.

Toutefois, des effets directs des champs électromagnétiques ont été rapportés chez l’abeille domestique, dont le comportement d’orientation serait affecté, probablement via les petits cristaux de magnétites contenus dans leur abdomen, ainsi que sur le comportement locomoteur d’autres insectes, volants (drosophiles) ou non (blattes), dont les déplacements seraient ralentis. "L’impact avéré le plus fréquent et significatif des lignes à haute tension reste la mortalité accidentelle qu'elles induisent par collision ou électrocution chez les oiseaux, généralement de grande taille (rapaces, cigognes, hérons, grues…). L’électrocution peut se produire lors de l'atterrissage et du décollage d'un pylône, l'oiseau touchant en même temps le pylône et un conducteur."



Il existe toutefois des solutions déjà bien déterminées : l’identification des zones sensibles, la pose de spirales-balises rouges et blanches (en alternance, pour rendre la ligne visible respectivement aux oiseaux diurnes et crépusculaires) qui permettent de réduire de 65 à 95 % la mortalité, et aussi la pose de silhouettes de rapaces pour effaroucher les oiseaux de plus petite taille. "Ceci justifierait certainement des mesures d’évitement ou d’atténuation vis-à-vis des réserves naturelles", concède la ministre.

© DR

Les lignes à haute tension paradoxalement utiles à certains animaux

Paradoxalement, des études récentes ont aussi pointé l’intérêt des milieux semi-naturels entretenus sous les lignes à haute tension comme refuges pour divers groupes animaux, tels les micromammifères, les oiseaux et les papillons de jour. "Ces études soulignent le fait que les terrains situés sous les lignes à haute tension fournissent des habitats ouverts extensifs favorables à diverses espèces qui ne trouvent plus les ressources indispensables dans les paysages agricoles profondément modifiés par l’intensification de l’agriculture."

"Les pylônes des lignes à haute tension offrent également des supports facilitant la reproduction d’espèces rares, notamment des rapaces lorsqu’on y installe des nichoirs adaptés (exemple du faucon crécerelle dans le marais poitevin en France, ou de la Cigogne blanche qui adopte régulièrement des pylônes en Charente-Maritime depuis une dizaine d’années pour y construire son nid)", poursuit Céline Tellier. "À noter d’ailleurs qu’un premier cas d’installation d’un nid de Cigogne blanche a été constaté sur un poteau électrique en Wallonie en 2020, à Sprimont."

Mais la ministre reste consciente du danger du projet Boucle du Hainaut. "Il est évident que, malgré ces éléments factuels d’apparence favorable, il ne faut pas considérer que les lignes à haute tension sont un moyen adéquat de protection de la faune et de la flore : je mets en place de nombreux autres outils à cette fin. La législation wallonne actuelle ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant le développement des réseaux de transport électriques et la protection des grands oiseaux. Cependant, des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation peuvent être demandées, pour chaque projet, dans le cadre de la procédure de demande du permis d’environnement."

Désaffectée en décembre 2004, la carrière de Restaumont offre une biodiversité unique sur l'ensemble de ses soixante hectares (dont quinze hectares de plan d'eau). Les inventaires réalisés depuis l'arrêt de l'activité extractrice ont aussi révélé une richesse faunistique remarquable, avec 8 espèces d'amphibiens, dont le crapaud calamite, 31 espèces d'odonates, 27 espèces de papillons de jour. On y observe également une colonie d'hirondelle de rivage installée dans une falaise de sable. Depuis 2012, une grande partie de la Carrière de Restaumont est d'ailleurs classée comme réserve naturelle domaniale et est gérée en conséquence.