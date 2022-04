Depuis 2017, la boulangerie Copains de Strépy-Bracquegnies développe ses activités en mettant les produits locaux et son personnel à l'honneur. Trois amis sont à la base de ce projet ambitieux qui, après deux années difficiles, est désormais en pleine expansion. Olivier De Cartier, Frédéric Van Pol et Guillaume Eykens avaient l’ambition de mettre le circuit court et les Hommes à l’honneur le tout en restant totalement transparent pour les consommateurs. Le travail de l’Homme n’est pas non plus mis en péril par les machines qui ne sont là uniquement pour rendre leurs tâches moins pénibles. L'entreprise ambitionne désormais de se lancer dans un projet pilote en agriculture régénérative. La Ministre Tellier y était d'ailleurs en visite afin d'identifier les freins qui surviennent encore.

Cette vision a un impact sur la production qui ne peut excéder les 12 000 pains par jour, voire 16 000 lorsque les derniers aménagements seront effectués, et sur le prix qui sera légèrement plus élevé que la moyenne. "Il y a un véritable enjeu de valorisation des différents acteurs qui surviennent lors de la production de pain", indique Olivier De Cartier. "Un gros travail doit d’ailleurs encore être fait au niveau de la communication afin de faire connaître davantage nos produits. Il faut que le consommateur sache que notre pain est un peu plus cher car il privilégie le circuit court et le travail humain. Lorsqu’il se rendait en grande surface et voulait acheter un pain de bonne qualité respectueux de l’environnement il n’en trouvait pas, c’est désormais le cas grâce à nos produits."

© F.D.



L’entreprise souhaite désormais se lancer dans un ambitieux projet pilote en agriculture régénérative à portée régionale. En cours de certification B-Corp, Copains a décidé de s’investir et de bousculer la filière boulangère avec l’ambition de créer une gamme de pains dits bons, locaux et régénératifs destinés aux grandes distributions et aux collectivités. Elle pourra compter sur l’intercommunale IDEA qui souhaite soutenir les entreprises visant à inscrire leurs activités dans la durée.

La volonté des consommateurs de consommer local et durable a été démontrée par de nombreux sondages du secteur de la boulangerie. Fort de ce constat, l’entreprise Copains a pris des contacts avec Farm For Good, un acteur de l’agriculture régénérative. "Nous sommes aujourd’hui totalement convaincus du projet mais les freins sont encore nombreux tant au niveau des producteurs, des boulangers que de la distribution. L’objectif d’une visite en compagnie de la Ministre Tellier était donc de la sensibiliser à ces points de blocage et de lui présenter des pistes de solutions", explique Audry Michaux de l’entreprise Copains.

© F.D.

Cette vision et ces objectifs sont partagés par la Ministre. "L’alimentation durable ne peut pas être un luxe, c’est notre priorité", annonce-t-elle. "La guerre en Ukraine met en lumière notre dépendance à de nombreuses matières premières et fournitures pour lesquelles il est important que nous puissions répondre par des alternatives en production locale. L’accessibilité de ces produits doit encore s’améliorer avec davantage de ponts vers la grande distribution car tout le monde n’a pas le temps de faire ses courses chez le petit producteur du coin."