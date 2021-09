L'objectif est d'aménager une brasserie au sein du restaurant "Entre Terre et Bière".



La microbrasserie Hoppy à Neufvilles, c'est une histoire d'amitié et d'amour. Amitié entre deux hommes, Thomas Fraiteur et Dimitri Rousseaux, qui ont habité ensemble pendant leurs études. Et qui ont un amour commun: la bière, qu'ils commencent à brasser en amateur dans les années 2000. Leurs créations plaisent et, en 2013, ils décident de se lancer dans l'aventure en aménageant une microbrasserie.

"Nous avons récupéré une ancienne grange chez ma maman à Neufvilles. Il s'agissait d'une ancienne étable, que nous avons réaménagée et remise en état. En 2015, nous avons créé la brasserie et en 2016, nous faisions notre premier brassin." Clin d'œil à l'histoire: la brasserie est située dans la rue Caulier, du nom d'une ancienne brasserie de la région et qui disposait d'un site de production dans le village.

Le nom de la brasserie, Hoppy, est tout trouvé. "C'est un petit jeu de mot entre hop, houblon en anglais et happy, heureux, ce qui nous caractérise. On aime bien jouer avec le houblon et l'aromatique, pas que sur l'amertume. On cherche des combinaisons avec la levure pour avoir des goûts qui sortent de l'ordinaire. On essaie aussi de mettre de la joie dans nos bières et dans le partage de celles-ci avec le public."