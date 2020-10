Le projet Boucle du Hainaut sème la zizanie dans la région du Centre. Que ça soit auprès de la population ou auprès des élus locaux. Il y a quelques jours, la Commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Seneffe a pris officiellement position face au projet. L'un de ses membres, le conseiller communal Michaël Carpin (PS), s'est alors exprimé dans les colonnes de Sudpresse pour faire état de cette décision (un avis défavorable).

Mais cette sortie médiatique n'a visiblement pas plu à certains membres et au président de la CCATM, l'architecte Tony Pourbaix. "La CCATM se sent trahie", explique-t-il. "La CCATM juge la démarche d’un de ses membres inopportune et irrespectueuse pour le citoyen et pour un organe instauré de longue date et dont le qualité du travail a été, de tout temps, souligné."

(...)