Après Charleroi, Mons, Bruges, Menin, Warneton et avant Namur, l'enseigne Hill's Donuts s'implante dans une nouvelle grande ville. La chaîne spécialisée dans les donuts fait son apparition à La Louvière avec une ouverture programmée le lundi 1er février. Le magasin installé à la rue Hamoir sera géré par Madison et son compagnon Djamel., confie Madison.

Comme les autres magasins déjà ouverts, le Hill's Donuts louviérois proposera une cinquantaine de variétés de donuts. "Ce sera le premier commerce dédié aux donuts à La Louvière, hormis celui du centre commercial Cora. En plus des donuts, je proposerai des magnum cakes et des boissons. Et l'année sera rythmée par différentes thématiques. Cela commencera avec une box spéciale pour la Saint-Valentin."

L'engouement autour de l'ouverture de l'enseigne louviéroise est déjà grand. A l'instar de l'ouverture à Mons en mai dernier, l'antenne de la Cité des loups risque d'ailleurs de créer des files dès les premiers jours puisqu'un nombre limité de clients pourront pénétrer simultanément dans le magasin. "Nous avons aussi lancé un concours sur Facebook avec une Playstation 5 à gagner. Et ça cartonne."

Pour éviter les files, il sera possible de commander ses donuts à l'avance, par téléphone ou via What's app. L'enseigne trouve ses racines en 1973 avec l'ouverture par Bertrand Hillewaere d'une boulangerie à Warneton. Au fils des années, la boulangerie s'est forgée une solide réputation dans la région. Puis dès 2011, il eut l'idée de s'intéresser aux marchés du donuts, via ses deux fils qui ont lancé une fabrication artisanale.