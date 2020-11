Cela fait désormais trois années que Fabrice Hautenauve s'est lancé dans son projet Les Chocolats d'Elisa. Dans son petit atelier du centre d'Ecaussinnes-Lalaing, ce passionné exerce cette activité en tant qu'indépendant complémentaire et propose ses produits originaux à l'occasion de marchés artisanaux, des festivités locales ainsi que lors des grandes occasions (Pâques, Saint-Nicolas et Noël). L'année 2020 est donc forcément à oublier pour ce chocolatier apprécié à Ecaussinnes.

"Pour moi, cette troisième année d'activité devait être celle de la confirmation", confie Fabrice. "J'étais d'ailleurs sur le point d'engager un aidant. Malheureusement, la crise est passée par là. Tous les événements ont été annulés et la période des fêtes ne se passe pas comme prévu. Les commandes pour la Saint-Nicolas n'ont pas été à la hauteur et celles pour Noël n'ont pas bien démarré."

L'artisan a donc dû se résoudre à prendre une terrible décision à contrecœur : il ne proposera pas de production pour les fêtes de fin d'année. "Je ne pouvais pai me permettre un échec de production. Avec tous les frais et le peu de rentrées, j'aurais été contraint de mettre la clef sous la porte en 2021 si la période de Noël avait été un échec. J'aurais très bien pu continuer à prendre des commandes et puis tout annuler au dernier moment en me rendant compte que je n'avais pas assez de demandes. Mais en voyant que les commandes n'arrivaient pas, j'ai préféré anticiper l'annulation pour ne pas mettre les clients dans l'embarras."

"Il n'y a pas que l'Horeca qui souffre"

Il est vrai que l'impossibilité de se rassembler et de voir ses proches réduit les cadeaux et les petites attentions. Fabrice ne souhaitait pas non plus sortir de son concept en se restreignant à un strict contact client-vendeur. "Je fais davantage ce métier par passion que par nécessité financière même si j'essaye évidemment de générer quelques bénéfices. Le concept que j'ai mis en place est surtout basé sur le contact avec les clients. Je voulais prôner le partage en associant chaque ouverture du magasin à une petite visite de l'atelier et à une petite dégustation au bar."

Les conditions sanitaires ne le permettent plus. Le comportement des clients non plus. "Malgré tout ce qu'on essaye de prôner, les commerces de proximité ne sont clairement pas pris d'assaut", regrette-t-il. "Les gens ont leurs habitudes et continuent de commander en ligne ou se ruer vers les centres commerciaux. Les gens ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas que l'Horeca qui souffre. Il y a aussi plein d'artisans et de petits commerçants."

En attendant de meilleurs jours et le retour d'une stabilité, Fabrice Hautenauve a décidé de faire don au Rotary de Seneffe et au CPAS d'Ecaussinnes d'une partie de sa production initialement prévue à la vente.