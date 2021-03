Senior focus, c'est une boîte à tartine qui peut sauver des vies, et la commune d'Ecaussinnes l'a bien compris. Elle vient de l'annoncer : les autorités communales lancent le projet sur son entité. Ce sont principalement les personnes âgées qui sont concernées par le concept. Cette petite boîte en plastique a déjà prouvé son utilité dans de nombreuses communes. Le concept prend d'ailleurs progressivement de l'ampleur en Belgique.

Ce petit kit se place dans les frigos pour aider les services de secours en cas d'intervention. De par sa couleur et son autocollant, la boîte est facilement reconnaissable. "Celle-ci contient toutes sortes d’informations médicales où sont repris les allergies, les opérations, les médicaments, les traitements chroniques, etc", écrit la commune. "Les documents informent également sur l’identité de la personne. cas de malaise ou de disparition, les services de police ou de secours sont ainsi immédiatement informés pour agir au plus vite." Des informations importantes à connaître lors de situations urgentes. Pompiers, policiers, ambulanciers, tous seront capables d'agir au plus vite, lors de malaise ou de disparition inquiétante. Un projet qui rassure le senior, mais également son entourage.

Dans la Cité de l'Amour, la boîte sera distribuée gratuitement aux personnes âgées. "La Commune d'Ecaussinnes offre une boîte à tartines de couleur vive par aîné·e isolé·e ou par couple de seniors qui souhaite s’inscrire dans cette démarche", explique la commune. "Ces boîtes sont disponibles, gratuitement, sur demande auprès du service seniors : 067 79 47 06 ou francois.vanhove@ecaussinnes.be." Un questionnaire bien rempli peut sauver des vies !

Plusieurs communes ont déjà été séduites par le concept. Originaire du Québec, le projet a été lancé par le Chef de Corps de la Police locale de la Boraine en Belgique. Il avait décidé de l'importer sur la zone en 2016 et de renforcer l'efficacité de ses policiers. Jean-Marc Delrot avait également mis l'accent sur la relation entre l'agent de quartier et la personne âgée, puisque les policiers allaient eux-mêmes la distribuer. Par la suite, d'autres polices locales se sont inspirées de l'idée, avec chacune leurs petites modifications. Mais l'objectif est commun : assurer la sécurité de nos seniors.