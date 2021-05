Elles sont le sujet de préoccupation de ces derniers mois à Ecaussinnes. Les fumées importantes, et de plus en plus récurrentes, dégagées par la torchère du zoning pétrochimique inquiètent les habitants. Lors du conseil communal de ce mercredi, Valene Depreter, conseillère communale du groupe Ensemble, a interpellé l’échevin de l’Environnement sur ces évènements à répétition.

Deux dates sont pointées du doigt. Celle du 30 mars, à laquelle deux plaintes de riverains concernant le site GEOCYCLE, situé à Seneffe, indiquaient des odeurs de solvant aux alentours de 10h30 jusqu’à 12h30. Relayées à la police de l’environnement, compétente dans ce domaine, elle a indiqué que des contrôles avaient été réalisés concernant cette société pour cartographier son impact olfactif. Étant située sur le territoire de Seneffe, c’est la commune de cette dernière qui assure le suivi en premier lieu, en collaboration étroite avec celle d’Ecaussinnes.

Mais c’est principalement le dégagement important de fumées noires au 30 avril qui pose problème. Annoncés au préalable, la société a finalement dépassé les horaires prévus. "L’opération était couverte par un permis octroyé par un fonctionnaire technique afin de réaliser des travaux", explique Arnaud Guérard, échevin de l’Environnement. "Et pour ce faire, l’exploitant a vidé son stock d’hydrocarbure et la torchère a été utilisée lors du redémarrage de l’installation. Normalement la fin de l’opération était fixée à 12h, mais ça n’a pas été le cas. Il y a eu des plaintes légitimes de la part de riverains. Immédiatement, j’ai pris contact avec la direction du site afin de lui faire part du mécontentement de la commune. L’industriel s’est expliqué, et a précisé qu’il s’agissait d’un problème technique."

La commune d’Ecaussinnes, bien consciente du problème, sera vigilante et intransigeante afin que toutes infractions constatées ne restent pas sans suite. "Au-delà des infractions, on constate des nuisances suite à l’enclenchement intempestif et régulier de différents dispositifs comme les torchères. Celles-ci sont en effet source de nuisance sonore, visuelle et olfactive pour le cadre de vie de nombreux habitants", poursuit Arnaud Guérard. "Et ne peuvent pas être jugées acceptables. Malheureusement, elles ne sont pas considérées comme des infractions si elles ne contreviennent pas au permis délivré à l’exploitant. On peut regretter la faiblesse des permis accordés pendant des années à toute une série d’exploitants."

C’est pourquoi les autorités communales ont décidé de durcir le ton. "À chaque fois que les permis industriels devront être revus, la commune et le service environnement prescriront des mesures beaucoup plus drastiques pour que les comportements problématiques puissent être considérés à l’avenir comme infractionnels", ajoute l’échevin. "Il y a néanmoins un sérieux passif à rattraper, et nous souhaitons activer tous les leviers pour que les instances régionales en prennent compte."

En la matière, le département de la police de l’environnement est compétent pour constater les infractions au permis d’exploitation des industriels. La commune d’Ecaussinnes relais systématiquement tout incident constaté et transmet également toute plainte de riverain au service de la région. Un service de garde est d’ailleurs disponible 7 jours/7 et 24h/24 au 1718 pour les riverains.