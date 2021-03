Ce n’est pas la première fois que la commune d’Ecaussinnes s’oppose à la Boucle du Hainaut. Lors du conseil communal du 26 octobre 2020, les autorités communales avaient émis un avis défavorable concernant la prodécure de modification des plans de secteur du projet d’Elia. Au travers d’une nouvelle motion, les quatre formations politiques écaussinnoises ont décidé de réaffirmer leur opposition au projet et demandent au ministre wallon en charge de l’aménagement du territoire, Willy Borsus, de ne pas accepter le lancement de la procédure. Dans un communiqué, la commune rappelle que les résultats des études annoncées devraient être préalablement connus avant toute instruction de ce dossier.

La commune s’adresse directement au gestionnaire du réseau d’électricité. "Les représentants des quatre familles politiques exhortent ELIA à retirer sa demande afin qu’elle puisse pleinement prendre en compte les conclusions des différentes études initiées et les futures décisions qui seront prises par la Wallonie pour assurer la protection de la santé humaine, de la santé animale et de la biodiversité", déclare les représentants communaux. Ils réaffirment leur priorité absolue : la protection de la santé et du bien-être des habitants, ainsi qu’à leur qualité de vie, le respect de l’environnement, la qualité du patrimoine, de l’agriculture et du bien-être animal.

À quelques jours de la décision du ministre Borsus, les politiques tentent une dernière fois de se faire entendre. "Je suis heureux de constater, à nouveau, que sur un dossier de cette importance, l’unicité est toujours présente entre les quatre familles politiques écaussinnoises", conclut le bourgmestre, Xavier Dupont. "Il est important de montrer au ministre Borsus et à Elia que nous sommes fermement opposés au projet."

Les citoyens et les élus avaient pu exprimer leurs doléances aux ministres wallons à deux reprises. Pour rappel, Willy Borsus s’est rendu à la rue de Restaumont, à l’endroit où est projetée une partie du tracé, le 8 janvier 2021. La Ministre wallonne en charge de l’environnement, Céline tellier, a rencontré les bourgmestres des 14 communes impactées à la fin janvier. Les bourgmestres qui ont d’ailleurs créé une commission spéciale sur le sujet. C’est dire l’importance du projet de la Boucle du Hainaut, et de ces contestations. "J’ai pu rencontrer Ilse Tant, le responsable des relations publiques d’Elia, le 22 mars 2021", précise Xavier Dupont. "Nous avons pu rappeler les nombreux impacts désastreux que l’implantation de la Boucle du Hainaut représenterait pour la commune d’Ecaussinnes et ses habitants."

La motion qui a été déposée par Ecolo, Ensemble, En Marche pour Ecaussinnes et Vivre Ecaussinnes, sera soumise au vote lors de la séance du conseil communal du lundi 29 mars 2021.