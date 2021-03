Le digital, de plus en plus présent depuis l’apparition du coronavirus, s’invite dans la commune d’Ecaussines. Elle a en effet lancé son guichet électronique. Ce dernier, annoncé dans la dernière édition du bulletin communal, voit désormais le jour. La ville suit donc le pas de nombreuses autres communes ayant déjà opté pour ce service électronique.

Ce nouveau service en ligne se veut avant tout pratique et fonctionnel. De nombreux documents délivrés par les services d’état civil et population seront disponibles de façon sécurisée et automatique. Une bonne manière d’y avoir accès en-dehors des heures d’ouverture de la commune puisque cet e-guichet est disponible 24h/24 et 7 jours/7.

Que les réfractaires des services en ligne se rassurent, l’utilisation de ce guichet électronique n’est pas obligatoire. Il est toujours possible de se rendre à l’Administration communale pour y réaliser toutes les démarches administratives.

Pour rappel, en ces temps de Covid, il est obligatoire de prendre rendez-vous avant de se rendre aux services population et état civil de la commune, le port du masque y est par ailleurs obligatoire.