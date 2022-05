Les activités sportives et culturelles seront une nouvelle fois mises à l’honneur à Ecaussinnes grâce au renouvellement des chèques activités sur la commune. Depuis plusieurs années maintenant, cette dernière met cette action en place afin de favoriser les pratiques sportives au sein de l’entité tout en aidant les familles à prendre en charge le coût d’adhésion aux clubs sportifs ou aux mouvement de jeunesse. Comme à leur habitude, les chèques auront une valeur de 30 euros.

"L’administration communale a décidé d’à nouveau octroyer un chèque activités d’une valeur de 30 euros à tous les enfants de 3 à 17 ans domiciliés sur la commune qui souhaiteraient s’inscrire dans un club sportif, un mouvement de jeunesse ou auprès d’un organisme d’activités", indique la commune d’Ecaussinnes. "Cette aide est destinée à promouvoir l’épanouissement personnel et le renforcement du lien social à travers la pratique sportive, d’activités artistiques et la participation à des mouvements de jeunesse."

Pour pouvoir bénéficier de ces chèques activités, les citoyens demandeurs devront se procurer un formulaire à compléter. Ils devront ensuite inscrire leurs enfants, âgés de 3 à 17 ans, à une activité annuelle au sein d’un organisme reconnu, payer la cotisation et faire compléter le talon réservé au responsable de l’organisme. Ils devront finalement renvoyer le formulaire complété et signé ainsi que la preuve de paiement, au service sport pour le 15 décembre au plus tard.

L’administration communale se chargera ensuite de verser le montant du chèque sur le compte des bénéficiaires.