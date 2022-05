Les projets nécessitant un permis d’urbanisme seront désormais mieux encadrés à Ecaussinnes où la commune se dote désormais d’un Guide Communal d’Urbanisme (GCU). Ce dernier décline les objectifs du schéma de développement communal en objectifs et indications d’urbanisme. En d’autres termes, le GCU vise à mieux encadrer les caractéristiques attendues lors d’un nouveau projet nécessitant un permis d’urbanisme.

"Cet outil important a pour objectif de limiter l'urbanisation d'Ecaussinnes, de prescrire des conditions beaucoup plus drastiques aux promoteurs immobiliers, et de promouvoir un habitat durable, qualitatif et accessible", indique la commune d’Ecaussinnes. "Les citoyens sont invités à donner leur avis sur le projet de Guide Communal d'Urbanisme dans le cadre de l'enquête publique qui a été ouverte cette semaine."

Les intérêts pour la commune d’adopter ce GCU sont multiples. Il permettra d’une part de préserver et améliorer le cadre de vie des Ecaussinnois et d’autre part d’améliorer la cohérence du bâti. Il créera également des espaces rues plus qualitatifs et propices aux contacts sociaux. Il permettra enfin de favoriser les aménagements durables, de mieux encadrer les projets de logements et de préserver la ruralité.

Les citoyens souhaitant donner leur avis sur ce Guide Communal d’Urbanisme peuvent le faire jusqu'au 20 juin en prenant contact avec le service urbanisme de la commune d'Ecaussinnes. Les différents documents sont également disponibles en ligne sur le site de la commune.