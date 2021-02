Pour le malheur des uns ou le bonheur des autres, la pandémie du coronavirus aura donné un sérieux coup de boost aux outils en ligne. La commune d'Estinnes n'échappe pas à ce tsunami du numérique, elle vient de mettre en place un guichet électronique.

"C’est plus de 30 documents administratifs que les citoyens vont habituellement chercher à la Commune, qui sont maintenant accessibles, pour une partie gratuitement, via le module EGovFlow d’Estinnes. Ce n’est ni une application à télécharger ni un formulaire de demande lourd", précise l'échevin Alexandre Jaupart.

Grâce à ce guichet électronique, bon nombre de démarches peuvent être réalisées en ligne. Plus besoin de se rendre à la maison communale ou de caler un rendez-vous pendant les heures d'ouverture. "Un citoyen a besoin d’une composition de ménage pour le lundi matin et il se rend compte de la chose le dimanche soir… Pas de soucis, il peut le faire en quelques minutes depuis son divan ! Il est possible d’y accéder en se rendant pour cela sur le site de la Commune ou sur le site direct du eGuichet, que ce soit via un ordinateur, une tablette ou un smartphone", poursuit Alexandre Jaupart. "La seule condition sera de s’authentifier avec un lecteur de carte d’identité, ou mieux encore, via l’application Itsme pour les adeptes des écrans tactiles. Le document électronique sera instantanément disponible, sauf pour certains documents pour lesquels une vérification doit avoir lieu par la Police. De même, si vous êtes nés à Mons, Binche, La Louvière, Lobbes, … il vous faudra encore pour l'instant patienter quelques jours pour que votre acte de naissance soit disponible dans eGovFlow. Les communes en question sont en train de scanner et intégrer vos actes de naissance électroniquement dans la BAEC (Banque de données des Actes d’État Civil). Si vous êtes nés, mariés dans un des villages de l’entité d’Estinnes, le service État civil mettra vos actes à disposition le plus rapidement possible."

Pour l'échevin, cette plateforme n’est que la partie visible des nombreuses démarches entreprises dans le processus de simplification administrative par la commune d’Estinnes. Elle présente en outre des atouts sanitaires et écologiques. "Avec des dizaines de citoyens qui se présentent chaque jour aux guichets de la maison communale, cet outil tombe à pic. En réduisant le nombre d’échanges « physiques », nous réduisons davantage le risque de propagation du virus. On évite en outre les déplacements inutiles en voiture pour se rendre à la Commune et donc on favorise la réduction des émissions de carbone", conclut Alexandre Jaupart.