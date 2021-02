"On dit que le carnaval chasse l’hiver… à Estinnes, il ne chasse pas les mauvaises habitudes de travail d’Hygea". Une fois n'est pas coutume, majorité et opposition ont pris en semble la plume pour faire part de leur mécontentement auprès d'Hygea.

Les problèmes de collecte exaspèrent les autorités communales et la dernière en date a visiblement été la goutte de trop. "Lors du dernier ramassage de ce mercredi 10 février, des rues n’ont pas été collectées parce qu’elles étaient considérées comme dangereuses. Ces mêmes rues, preuve à l’appui, étaient parfaitement dégagées par nos ouvriers communaux", écrivent dans une lettre ouverte la bourgmestre Aurore Tourneur, le collège et tous les conseillers communaux.

Les édiles reconnaissent que le coût de la collecte n'a rien à envier au prix d'un abonnement GSM, que c'est un métier difficile et parfois dangereux et que des oublis peuvent arriver pour une habitation isolée ou un sac caché derrière un véhicule mal stationné… "Mais trop souvent il y a des oublis dans les collectes, trop souvent il y a des mouvements sociaux sauvages qui empêchent les collectes, trop souvent des sacs sont éventrés et non ramassés, trop souvent il n’y a aucune réponse donnée aux habitants qui vous contactent", poursuivent les signataires.

Ils rappellent que la commune d'Estinnes a pris part à un projet-pilote de collecte sélective, ne ménageant pas ses efforts pour essuyer les plâtres. Mais les problèmes récurrents laissent le sentiment amer que tout le monde ne remplit pas sa part du job. "Aujourd’hui nous marquons notre mécontentement ! Grâce aux outils informatiques, les services communaux peuvent suivre les circuits des camions de collecte ; nous pouvons à présent voir les endroits où vos camions ne sont pas passés. Estinnes investit dans la propreté publique, Estinnes lutte au quotidien contre les incivilités, Estinnes se veut propre… Mais lorsque des collectes ne sont pas correctement effectuées, ce sont nos services qui doivent pallier, ce sont nos services qui doivent ramasser les sacs jetés dans la nature. Si en tant qu’intercommunale il ne vous est pas possible d’être efficace dans la collecte des déchets, pourquoi devrait-on encore rester associés ?"

Après Quaregnon, Écaussinnes, Jurbise ou encore Dour, voilà donc la commune d'Estinnes qui remet en question le partenariat avec Hygea. Ces derniers temps, les critiques pleuvent sur l'intercommunale. À Estinnes, on ne tire pas encore un trait sur le partenariat – la rupture du contrat s'avérerait coûteuse, ce qui explique d'ailleurs qu'aucune commune n'a mis sa menace à exécution. Mais on demande à l'intercommunale de changer de cap. "Vous devez nous montrer que vous êtes capables de remplir un service pour lequel chaque citoyen paie, vous devez imprégner vos services d’une mentalité orientée vers vos usagers, vos clients : les habitants des communes ! Cette lettre ouverte vous est adressée, car nous voulons croire en la plus-value d’une intercommunale, en la mutualisation des forces pour gérer le domaine des déchets. Prouvez-nous que nous pouvons vous faire confiance", concluent les élus d'Estinnes.

Du côté d'Hygea, on reconnait que les conditions ont été difficiles la semaine dernière en raison de la neige et du verglas. "C'était difficile tant pour les camions que pour les collecteurs qui se déplacent sur les trottoirs", indique la porte-parole de l'intercommunale. "Mardi matin, nous avons décalé l'horaire des collectes pour laisser plus de temps au dégagement des rues. Nous avons communiqué aux communes le 9 février, il leur appartenait de rendre les rues accessibles, sachant qu'il appartient aux conducteurs des camions d'évaluer la situation en fonction de leur sécurité et qu'ils ne peuvent pas repasser dans une même rue deux heures plus tard pour voir si elle a été dégagée entretemps. Par ailleurs, nos collecteurs ne sont pas des machines. Un oubli est toujours possible. Nous réalisons des collectes de rattrapage lorsqu'il y a un souci, mais elles se font en plus des collectes déjà prévues. Là encore, je rappelle que nos collecteurs ne sont pas des machines. Nous sommes néanmoins conscients qu'il y a des points d'amélioration et nous y travaillons. Nous retiendrons d'ailleurs la conclusion positive de la commune qui croit en la plus-value d'une intercommunale. Nous voulons avancer avec nos communes associées et nous travaillons à de nouveaux outils comme celui qui permettra aux communes de suivre l'évolution de la collecte en temps réel."