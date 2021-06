C’est l’une des priorités des autorités communales de Chapelle-lez-Herlaimont. La problématique de l’environnement est de plus en plus intégrée dans ses politiques, comme beaucoup d’autres communes de la région du Centre. À Chapelle, la démarche zéro déchet vise à réduire au maximum la production de déchets au quotidien. Plusieurs actions ont d’ailleurs eu lieu depuis ce début d’année, comme l'action d'écoliers qui ont ramassé divers dépôts durant leur cours d’éducation physique.

Cette fois, la commune de Chapelle-lez-Herlaimont recrute 15 familles dans le cadre d’un défi Zéro Déchet, pour celles qui souhaitent réduire leurs déchets. Durant plus de six mois, les familles bénéficieront d’un coaching et d’ateliers animés par des experts. "Dans un cadre convivial et détendu, vous aurez la possibilité de rencontrer les autres participants de ce défi, d’échanger et de partager vos expériences et d’apprendre de nouvelles astuces et des recettes via des ateliers pratiques", explique la commune.

Faire le point sur les poubelles, apprendre à éviter le plastique, fabriquer ses produits d’entretien et pourquoi pas de cosmétiques, cuisiner les restes ou pratiquer le batch cooking… Autant de possibilités qui sont proposées aux familles volontaires, qui suivront à leur rythme l’accompagnement proposé par la commune, en collaboration avec Tibi.

Le principe est simple. "L’accompagnement des familles se réalise en deux temps", précisent les autorités communales. "Un moment pour les suivre en groupe et individuellement, sur demande, pour atteindre les objectifs de réduction des déchets. Et un deuxième temps, pour informer et former dans les différents thèmes qui permettront d’atteindre ainsi au mieux vos objectifs de réduction des déchets."

Plusieurs étapes sont ainsi prévues pour veiller au bon déroulement du défi. Les familles volontaires seront conviées à une réunion citoyenne, afin de présenter la démarche Zéro Déchet. C’est à ce moment que les personnes intéressées pourront s’inscrire au défi. "S’en suivront trois réunions de coordination pour échanger, partager et nous questionner ensemble sur diverses problématiques et thématiques de notre quotidien Zéro Déchet."

Trois réunions seront, par après, fixées pour le lancement du défi, mais aussi au milieu de l’objectif, et enfin, pour tirer le bilan de ces six mois. Des ateliers pratiques, comme l’atelier réemploi, déchets, gaspillage alimentaire, sont aux programmes, ainsi que des visites de sites. Les ateliers seront organisés au rythme d’une fois par mois.

L’objectif premier est, évidemment de sensibiliser et de permettre d’améliorer les comportements de certaines familles. Mais aussi de créer un électrochoc, comme l’avait confié l’échevin en charge de l’environnement Bruno Scala, lors du lancement de l’opération Zero Déchet. Par la même occasion, la commune améliorera, elle aussi, ses futures propositions. Des campagnes de communication seront mises en place pour réaliser dans de bonnes conditions ces décisions ambitieuses, mais précieuses.

Envie de relever le défi Zéro Déchet en famille ? Les coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail) sont à envoyer à l’adresse mail, info@tibi.be, ou par téléphone au 0800/94.234 avant le 14 juillet prochain.