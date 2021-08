L’équipe de guides-composteurs est active dans l’entité de Seneffe depuis plus de vingt ans. Des guides qui tentent de sensibiliser le plus grand nombre au compostage dans la région. "Un beau cap qui témoigne de la motivation de ces bénévoles, mais aussi du plaisir qu’ils ont à se retrouver et à travailler ensemble", ajoute l’administration seneffoise.

D’autant plus que les projets s’enchaînent pour les bénévoles, et les bras manquent parfois. C’est pourquoi la commune de Seneffe lance un appel pour recruter de nouveaux membres au sein de l’équipe. Pour les intéressés, une seule obligation est demandée : celle de suivre la formation de guide-composteur.

L’intercommunale HYGEA organise un programme de formation "guides composteurs" entièrement gratuite pour les participants. Elle est composée de neuf modules de trois heures, avec de la théorie et de la pratique des différentes techniques de compostage. Les apprentis seront ainsi encadrés par un formateur professionnel pour approfondir leurs connaissances, mais aussi améliorer la gestion des déchets.

"Les participants auront l’opportunité de découvrir, entre autres, la gestion écologique des déchets de la cuisine et du jardin y compris les techniques originales de prévention des déchets organiques ainsi que les bonnes conditions pour réussir son compost de qualité", peut-on lire sur le site internet de la commune de Seneffe. "L’atelier est accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance sur le compostage."

Hygea propose également d’équiper les participants d'un fût à compost Milko accompagné de sa tige aératrice au prix de 16,88 euros. Ces ateliers seront organisés à partir de septembre de cette année jusqu’à mars 2022, soit en semaine, en soirée ou le samedi matin. À vos agendas, la première séance est programmée au jeudi 2 septembre de 18h à 21h30 dans les locaux d'Hygea à Cuesmes.