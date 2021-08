Les démarches sont lancées contre le projet de parc éolien d’IDEA sur les communes de Seneffe et Manage. Le collège seneffois a introduit un recours auprès du gouvernement wallon contre la décision d’octroi d’un permis unique délivré à IDEA. Pour rappel, le projet prévoit la construction et l’exploitation de cinq éoliennes sur trois espaces. La demande porte également sur l’aménagement des zones de montage des éoliennes et des chemins d’accès, la pose de câbles électriques et la construction de 5 cabines de tête.

Mais c'est surtout la position de deux éoliennes qui pose problème. Actuellement prévu sur la zone d’activité économique de Seneffe-Manage, Tyberchamps et la future zone d’activité économique de Manage Nord, le projet n'a pas séduit dans son entièreté. "Nous ne sommes pas contre le projet, car il y a des points positifs comme le rassemblement de ces trois lieux de projet en un permis unique", explique l’échevin seneffois, Manel Rico Grao. "Nous comprenons l’importance de produire, mais pas à n’importe quel prix. La position des éoliennes prévues sur Tyberchamps et le futur zoning à Manage Nord donnera un sentiment d’encerclement pour les deux communes."

Les autorités seneffoises craignent notamment pour la visibilité avec la présence d’autres parcs éoliens dans le périmètre comme celui de Feluy. La proximité avec des parcs paysagers est également pointée du doigt. "L’éolienne sur Tyberchamps se situerait près du Château de Buisseret où il y a un lac", poursuit Manel Rico Grao. "Si on installe des éoliennes jusqu’à 185 mètres, on craint pour la biodiversité qui est importante dans le coin. Elles sont très hautes par rapport à d’autres formats déjà présents sur le sol de la commune. Il n’y aurait pas de cohérence."

D’autant plus que le collège n’est pas le seul à s’inquiéter de ce parc éolien. Les habitants sont récalcitrants à l’idée de voir, de nouveau, un gros projet s’installer dans la région. "Je crois qu’il est important que ça ne devienne pas l’anarchie de l’énergie éolienne", ajoute l’échevin. "Deux autres grands projets effraient déjà les Seneffois comme la Boucle du Hainaut qui est proche du site Tyberchamps, et la centrale TGV de Manage. Ça fait beaucoup au même endroit."

La commune de Seneffe et ses habitants est donc en attente de la décision du ministre en charge suite au recours. Ce dernier devra se prononcer sur la suite du dossier dans les prochains mois. Les Seneffois devront donc patienter pour le verdict.