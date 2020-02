Cette fois, nous y sommes. Ce lundi 3 février, les hommes de la société Wanty ont déposé leur matériel sur la route Baccara (N534), à hauteur du carrefour avec la Chaussée de Familleureux. Ils ont débuté la première phase du chantier de création du tant attendu rond-point à cet endroit reconnu comme accidentogène. Ce carrefour formé avec la Tienne à Coulons s'avère en effet très fréquenté notamment par les camions qui vont et viennent dans le zoning de Feluy, depuis l'autoroute E19.

La route Baccara étant une voirie régionale, ce chantier est orchestré par le Service Public de Wallonie (SPW) qui a mandaté la société binchoise Wanty pour mener à bien la création du giratoire. La durée des travaux est estimée à au moins six mois (jusque début septembre) mais la première phase devrait théoriquement s'achever dès le 6 mai. Il a en effet été décidé de scinder le chantier en deux parties afin de perturber le moins possible la circulation.

Deux rues fermées à la circulation

Il faut néanmoins s'attendre à pas mal d'embarras dans ce secteur. Jusq'au 6 mai, la circulation des véhicules venant de Manage et Seneffe est rabattue sur la bande centrale après la berme centrale de la N534 au croisement de la Tienne à Coulons et de l’accès à la Route Baccara par le Chemin de la Claire Haie et la Chaussée de Familleureux. Une déviation locale est aussi mise en place puisque le Chemin de la Claire Haie et la Chaussée de Familleureux ne sont plus accessibles.

Voilà donc un dossier attendu qui aboutit. "Enfin", diront certains. Il est vrai que ce giratoire a connu quelques péripéties. En février 2019, l'entreprise mandatée a dû renoncer in extremis aux premiers coups de pelle après qu'un riverain ait obtenu gain de cause auprès du Conseil d’État. Le Service public de Wallonie (SPW), en charge du dossier de cette voirie régionale, a donc dû redémarrer les longues démarches pour obtenir un nouveau permis d'urbanisme.

Notons qu’une convention entre la commune de Seneffe et la Région wallonne a été adoptée début 2019 afin que le giratoire soit décoré d'un baquet, une sorte d'ancienne péniche en bois en clin d’œil au canal Charleroi-Bruxelles qui longe la route et à la proximité avec le plan incliné de Ronquières.