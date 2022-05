La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a réformé un jugement condamnant un instituteur enghiennois d'une peine de six ans de prison ferme pour des attentats à la pudeur et des viols commis à l'égard de mineurs, sur lesquels il avait autorité en raison de liens familiaux. Il détenait aussi des images à caractère pédopornographique. Une peine de cinq ans, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans, a été prononcée.

Le prévenu était en aveux d'avoir abusé sexuellement de sa nièce et de son neveu, âgés de moins de dix ans. En juin 2020, il s'était présenté spontanément à la police pour se constituer prisonnier, déclarant qu'il n'avait pas pu résister à une pulsion et qu'il avait agressé sexuellement sa belle-fille, âgée de six ans. Il avait aussi avoué que, cinq ans plus tôt, il avait déjà abusé sexuellement de son neveu, né en 2007.

Le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychologique, qualifiée d'inquiétante par l'expert. Le prévenu a été interdit d'exercer son métier d'instituteur. Il a retrouvé un emploi administratif dans une maison de retraite.