C'est avec un sourire non dissimulé que le chef de corps de la zone de police Haute Sennne, Bernard Bastien, a dévoilé ce mercredi soir les chiffres de la criminalité pour l'année écoulée. Et pour cause, le bilan de 2019 s'avère positif dans son ensemble. "Nous notons une baisse de la criminalité de 6,35 % sur le total des faits", a-t-il débuté. "Notre zone de police maintient sa présence, ses actions sur le terrain et continue à mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité du citoyen."

Plusieurs phénomènes importants régressent en effet par rapport à l'année 2018 : les vols avec violences (-26,3 %), les dégradations et vandalisme (-7,4%), les vols de véhicules (-24,1%) et dans véhicules (-13%), les coups et blessures volontaires (-13,6%) ou encore les accidents avec blessés et les accidents mortels (-2,1%). "Notre zone de police a par exemple réalisé de nombreuses actions de contrôle : 336 heures de contrôles vitesse, 2309 heures de contrôles alcool, 810 heures de contrôles poids lourds, 2291 heures de patrouille."

© DR



En revanche, les vols qualifiés dans les habitations sont en hausse. On note 7% d’augmentation par rapport à l’année précédente. "La période de juin à août a été plus touchée qu’en 2018, de même que le mois de décembre. Les chiffres restent toutefois nettement inférieures à 2017, avec une diminution de près de 29.42 %", tempère la police. Idem avec les interpellations pour détention et prise de stupéfiants qui connaissent une hausse de 44,9% (155 au lieu de 107). Ce qui s'explique notamment par davantage de présence des policiers sur le terrain.

"Les résultats restent malgré tout globalement positifs", commente la police. "Notre zone de police maintiendra donc ses efforts pour assurer la sécurité sur son territoire et interpeller les auteurs des faits commis. Le renfort et la réorganisation du Service Intervention nous a permis d’augmenter significativement nos patrouilles de prévention dès le mois de septembre 2019 avec une moyenne de 855 heures pour les 4 derniers mois de l’année."